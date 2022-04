O Oldham Athletic viveu este sábado o pior dia da sua história, com a descida à quinta divisão inglesa: é, de resto, o primeiro emblema que jogou na Premier League (esteve na fundação, em 1992, e foi despromovido em 94) a cair para os escalões não profissionais do futebol inglês.

E o dia da decisão, diga-se, não foi pacífico: a descida ficou confirmada na derrota caseira frente ao Salford – clube detido por Gary Neville –, por 2-1, mas o jogo esteve perto de não terminar.

Tudo porque a dez minutos do fim, já com o resultado final estabelecido, os adeptos da equipa de Manchester invadiram o relvado em protesto com a direção, liderada por Abdallah Lemsagam.

De resto, foi mesmo exibida uma faixa para o proprietário a dizer: «Sai do nosso clube.»

O encontro foi então interrompido e retomado mais tarde, já sem quaisquer adeptos nas bancadas. O resultado, esse, manteve-se inalterado e o Oldham caiu mesmo para a quinta divisão.