O Manchester City voltou a não conseguir vencer esta terça-feira, depois de desperdiçar uma vantagem de dois golos frente ao Brentford.

No entanto, para além do resultado menos bom, o final da partida ficou marcado com uma conversa bastante efusiva por parte de Pep Guardiola com o guarda-redes Ortega.

Nas imagens captadas pela transmissão, é possível ver o técnico dos citizens agarrado ao jogador alemão, deixando a dúvida se estaria a congratular o mesmo, ou a dar um valente puxão de orelhas, depois do golo sofrido já no tempo de compensação que consumou o empate.

O Man. City está no sexto posto da classificação da Liga inglesa.

Veja aqui o momento entre Guardiola e Ortega: