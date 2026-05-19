O Chelsea recebeu e venceu o Tottenham, por 2-1, em mais um dérbi londrino na 37.ª jornada da Liga inglesa e continua com o sonho europeu vivo.

Pedro Neto foi titular nos blues e foi do internacional português que saiu o passe para o primeiro golo do encontro. Enzo Fernández (18m), com um grande remate de fora da área, abriu o marcador na partida e soltou a festa em Stamford Bridge.

Os spurs, com Palhinha e Pedro Porro no onze inicial, precisavam de vencer para garantir a manutenção na Premier League, mas foi o Chelsea que voltou a marcar. Desta vez, Enzo assistiu Andrey Santos (67m), que finalizou uma boa jogada dos blues.

O Tottenham acordou com o segundo golo sofrido e lançou-se ao ataque. O esforço dos spurs foi recompensado e o golo surgiu mesmo por intermédio de Richarlison (74m) após uma assistência de calcanhar de Sarr.

O Chelsea conquistou três pontos importantíssimos na luta pelos lugares europeus, e sobe ao oitavo lugar com 52 pontos, os mesmos que o Brentford. Já o Tottenham, com 38, fica apenas dois pontos acima do West Ham, a primeira equipa na zona de despromoção e deixa a manutenção por decidir na última jornada. Os spurs recebem o Everton, enquanto os hammers defrontam o Leeds em casa.