O dérbi do norte de Londres terminou com o triunfo do Arsenal sobre o Chelsea por 2-1, no jogo grande da ronda 28 da Premier League.

Pedro Neto foi titular nos blues e viu o Arsenal chegar à vantagem da forma mais habitual das últimas temporadas: através de um pontapé de canto. Gabriel apareceu no segundo poste e cruzou para Saliba (21m) fazer a emenda de cabeça.

Ainda antes do intervalo, o Chelsea respondeu e na mesma medida. Novo canto e novo golo com um desvio de Hincapie (45+2m) para a própria baliza, levando o jogo empatado para os balneários.

Os blues entraram melhor na segunda parte e estavam por cima do encontro, mas quatro minutos bastaram para deitar por terra qualquer reação. Aos 66 minutos foi a vez de Timber voltar a colocar o Arsenal na frente do marcador, mais uma vez na sequência de um canto cobrado por Rice.

Logo de seguida, Pedro Neto viu dois cartões amarelos em apenas três minutos. O primeiro foi devido a protestos após o segundo golo do Arsenal e depois travou Martinelli numa transição, deixando o Chelsea a jogar os últimos 20 minutos do tempo regulamentar com menos uma unidade. Foi a primeira expulsão da carreira senior do internacional português.

Em cima do apito final Delap ainda colocou a bola dentro da baliza dos gunners, após uma primeira defesa a remate de João Pedro, mas o lance foi invalidado por fora de jogo.

Com este resultado, o Arsenal mantém a liderança da classificação, com 64 pontos, enquanto o Chelsea segue no sexto lugar com 45 pontos conquistados.