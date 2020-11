O Arsenal, sem Cédric Soares, empatou este domingo na deslocação ao terreno do Leeds, 0-0, em jogo da nona jornada da Premier League.

O grande destaque da partida, neste caso pela negativa, foi Nicolas Pépé: o avançado dos gunners deixou a equipa de Arteta em apuros, ao ser expulso aos 52 minutos, por agredir com uma cabeçada Ezgjan Alioski.

Na formação de Marcelo Bielsa, o português Hélder Costa não saiu do banco de suplentes. No último minuto de compensação, Raphinha, ex-Sporting, atirou ao poste e ficou perto de dar a vitória ao emblema da casa.

O Arsenal segue assim no 11.º lugar, com 13 pontos, mais dois do que o Leeds, 14.º.