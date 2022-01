Internacional pela Seleção Nacional de sub-20, Wanya Marçal estreou-se esta tarde pela equipa principal no Leicester, na goleada dos foxes frente ao Watford, na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra.

O médio de 19 anos entrou ao intervalo, numa altura em que o Leicester já vencia – Tielemans marcou de penálti aos sete minutos, Maddison fez o 2-0 aos 25, antes de João Pedro reduzir para a formação visitante aos 27m.

Na segunda parte, o conjunto da casa chegou à goleada, com golos de Harvey Barnes (54m) e Marc Albrighton (85m).

Aposta regular nos sub-23, Wanya Marçal, ele que nasceu em Inglaterra, precisamente em Leicester, mas tem nacionalidade portuguesa e angolana – nos escalões jovens optou mesmo por representar Portugal – cumpriu assim o primeiro jogo pela equipa A do Leicester.

Nota ainda para um momento de homenagem do público do Leicester a Claudio Ranieri, o agora técnico do Watford que conquistou uma Premier League quando esteve no King Power Stadium, numa altura em que houve um apagão no estádio.

Em Newcastle, houve direito a «tomba gigantes».

Apesar de ser o novo rico de Inglaterra – Trippier, por exemplo, já foi a jogo –, os magpies foram derrotados pelo Cambridge United, da League One, equivalente à terceira divisão inglesa.

Ironside, aos 57 minutos, fez o único golo da partida.

Mais cedo, recorde-se, o Fulham de Marco Silva também seguiu em frente, graças a um triunfo ante o Bristol. Na véspera, o Manchester City também ganhou.