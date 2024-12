Viajar 354 quilómetros, desde as imediações de Manchester até ao Condado de Essex, a escassos quilómetros de Londres, para ver o Oldham triunfar na visita ao Braintree (0-2). Aconteceu, na tarde de sábado, na 21.ª jornada da 5.ª divisão de Inglaterra.

Do final deste encontro há a destacar a bonita imagem do proprietário do Oldham a cumprimentar os próprios adeptos, entre abraços, agradecendo a presença e distribuindo votos de boas festas. O protagonista deste momento foi Frank Rothwell, empresário inglês de 74 anos, que adquiriu o clube em 2022.

Famoso para lá do Reino Unido por se tornar o mais velho aventureiro a completar a travessia a remo – e a solo – do Oceano Atlântico, em fevereiro de 2021 e 2024, o estatuto de magnata não impede Rothwell de conviver com os adeptos do Oldham.

O clube ocupa o 5.º posto do campeonato, com 43 pontos, a cinco do líder York.

Numa prova com 24 equipas, quatro caem para a divisão inferior, enquanto o líder sobe. Por sua vez, o 2.º e o 3.º aguardam pela companhia de dois adversários para decidirem a segunda vaga de promoção.

O Oldham não compete na Premier League desde maio de 1994, permanecendo na 5.ª divisão desde agosto de 2022.