Ruben Amorim tem falado praticamente todos os dias à imprensa inglesa desde que tomou posse como treinador do Manchester United, o que já levou o treinador português a dizer que já falou mais numa semana em Inglaterra do que em quatro anos no Sporting, mas, mesmo assim, o líder do United não perde a boa disposição.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Arsenal, que está marcado para esta quarta-feira, poucas horas depois de ter falado depois do triunfo frente ao Everton, o treinador português desmanchou-se a rir com a introdução irónica feita por um jornalista inglês.

«Há quanto tempo…», atirou o jornalista antes de formular a pergunta. O treinador levou as mãos aos olhos e desatou a rir, com o pormenor tão característico do humor inglês.

Ora veja: