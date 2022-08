Terminou sem golos o duelo entre o Wolverhampton e o Fulham, da segunda jornada da Premier League. Ou seja, terminou a zeros o duelo entre Bruno Lage e Marco Silva.

No Mollineux, foram vários os portugueses em campo: do lado dos wolves, José Sá, Rúben Neves, Pedro Neto e Daniel Podence foram titular, enquanto nos londrinos, João Palhinha jogou de início no meio-campo.

Na segunda parte, houve tempo ainda para Lage lançar Nélson Semedo e Gonçalo Guedes, naquela que foi a estreia do antigo extremo do Valência pelo novo clube.

O jogo terminou a zeros, mas isso esteve perto de não acontecer. Aos 81 minutos, Aleksandar Mitrovic dispôs de um penálti, mas José Sá foi mais forte perante o sérvio e segurou o nulo.

O recital de Gabriel Jesus

Em Londres, um Arsenal com muito sotaque brasileiro – e sem Fábio Vieira, lesionado, e Cédric Soares – venceu na receção ao Leicester, por 4-2.

Gabriel Jesus adiantou os gunners aos 23 minutos com um golo do outro mundo, e bisou pouco depois, aos 35 minutos, para fazer o 2-0.

No início do segundo tempo, um autogolo de William Saliba recolocou os foxes, que não contaram com o lesionado Ricardo Pereira, mas Gabriel Jesus tinha mais uma guardada: desta feita, aos 55 minutos, assistiu Xhaka para o 3-1.

James Maddison ainda reduziu para 3-2 aos 74 minutos, mas o Arsenal logo respondeu, aos 76 minutos: Gabriel Jesus, quem mais, fez a assistência e Martinelli fechou a contagem.

Em Birmingham, Rúben Vinagre viu do banco (André Gomes está lesionado) a derrota do Everton em casa do Aston Villa, por 2-1.

Danny Ings e Buendía marcaram para os villans, aos 31 e 85 minutos, Lucas Digne, com um autogolo, reduziu aos 87 minutos para os toffees.

Já o Brighton e o Newcastle não saíram do nulo, enquanto o Southampton e Leeds empataram a duas bolas.