O Senegal «chocou» esta terça-feira a Inglaterra ao vencer por 3-1, em Nottingham, num jogo particular de preparação. Harry Kane até marcou o primeiro golo, mas depois os Leões da Taranga viraram o resultado e voltaram a colocar muitas dúvidas quanto ao comando do alemão Thomas Tuchel.

A verdade é que a seleção inglesa, finalista no último Campeonato da Europa, continua sem convencer. Harry Kane marcou o primeiro golo, aos 7 minutos, numa recarga a um primeiro remate de Gallagher, depois do Senegal ter perdido uma boa numa transição, mas a seleção africana acabou por empatar o jogo antes do intervalo, aos 40 minutos por Ismaila Sarr após cruzamento de Jackson.

Já na segunda parte, Habib Diarra (62m), fez o segundo do Senegal, depois de simular que ia cruzar da direita, acabando por colocar a bola por entre as pernas de Henderson. A Inglaterra ainda viu um golo anulado a Bellingahm, por bola no braço, e, já em tempo de compensação, Sabaly fixou o surpreendente resultado final.

Foi a primeira derrota da Inglaterra sob a era Tuchel, mas também foi o 16.º jogo consecutivo do Senegal sem derrotas.

O resumo deste jogo: