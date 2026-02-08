Lamentável. Talvez seja este o termo indicado para descrever o que aconteceu no rescaldo do Bilston Town-Droylsden Town (0-2), na 10.ª divisão inglesa, na noite de sábado. No reduto deste emblema da região de Wolverhampton, a equipa técnica dos visitantes envolveu-se numa sessão de pancadaria, corrente de violência que se estendeu à bancada. Os vídeos divulgados nas redes sociais revelam também o envolvimento de um jogador do Bilston.

Enquanto o Bilston garante investigar o sucedido, as autoridades esclareceram não ter efetuado qualquer detenção, mas ainda com a averiguação por completar.