Raheem Sterling estreou-se a marcar com a camisola do Chelsea na vitória do clube de Stamford Bridge no Estádio Friuli sobre a Udinese (3-1), naquele que foi o último jogo de pré-temporada da equipa comandada por Thomas Tuchel.

O avançado contratado ao Manchester City macou o segundo golo da equipa inglesa aos 37 minutos, já depois de N’Golo Kanté ter aberto o marcado aos 20. Ainda antes do intervalo, Deulofeu reduziu a diferença para a equipa italiana, mas a última palavra foi do Chelsea, com Mason Mont a fixar o resultado final sobre o minuto noventa.

Foi o último jogo de preparação das duas equipas. O Chelsea estreia-se na nova edição da Premier League frente ao Everton já na próxima quarta-feira, enquanto a Udinese joga para a Taça de Itália na véspera.

Veja aqui o golo de Sterling: