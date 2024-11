Um dia depois do Ajax ter anunciado a recuperação do antigo logotipo do clube, esta segunda-feira foi a vez do Tottenham também apresentar uma imagem renovada do seu símbolo.

Basicamente, o clube londrino removeu o texto por baixo do logotipo, com o objetivo de realçar o símbolo do clube.

«Apresentamos a identidade de marca remasterizada do clube, abraçando a nossa rica história e herança inconfundível. O galo reinventado. Um ícone renascido. A nossa imagem renovada. Ousar é fazer», escreveu o clube nas redes sociais.

Ora veja: