O Tottenham goleou em casa o Newcastle por 5-1 e está, ainda que à condição, no 4.º lugar da Liga inglesa com 54 pontos, os mesmos do Arsenal.

Apesar do resultado desnivelado, os londrinos ainda estiveram a perder - Fabian Schär de livre direto aos 39m - e só «voaram» na segunda parte, já depois de terem feito o empate através de Ben Davies aos 43 minutos.

A primeira metade da etapa complementar foi nefasta para os Magpies, novos ricos de Inglaterra. Doherty assinou a reviravolta aos 48m, e pouco depois Son deu conforto aos comandados de Antonio Conte na conclusão de uma fantástica transição ofensiva.

Aos 63m, Emerson Royal ampliou para 4-1 e Bergwijn fez o 5-1 final ao minuto 83.