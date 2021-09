A vida de Nuno Espírito Santo no Tottenham começou bem, mas não se pode dizer que os últimos tempos têm sido propriamente famosos.

Esta tarde, na receção ao Chelsea, os spurs foram derrotados por 3-0. Mas podiam ter sido mais.

Depois de uma primeira parte sem golos, Thomas Tuchel tirou Mason Mount ao intervalo e colocou Kanté. Os blues ganharam o meio-campo e... o jogo.

Logo aos 49 minutos, Thiago Silva subiu mais alto do que toda a gente e inaugurou o marcador de cabeça. Não demorou muito tempo até chegar o segundo: Kanté rematou fora da área, a bola desviou num adversário e traiu Lloris. Estavam decorridos 57 minutos.

Mesmo em desvantagem, o Tottenham mostrou-se incapaz de mudar o rumo dos acontecimentos e não conseguiu incomodar sequer Kepa Arrizabalaga.

Pelo contrário, o Chelsea continuou a descobrir espaços na defesa dos spurs e a fazer a cabeça de Hugo Lloris em água. O guarda-redes francês e alguma ineficácia foram impedindo o terceiro golo da tarde, uma e outra vez, mas nos descontos Rudiger, com todo o espaço no mundo na área, fez mesmo o 3-0.

Com este resultado, o Chelsea iguala o Liverpool e o Manchester United na liderança da Premier League, com 13 pontos. O Tottenham – que não vence há três jogos – é sétimo, com nove pontos.