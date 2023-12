Depois de um início de época de sonho, o Tottenham de Ange Postecoglou tem vindo a perder gás e nesta quinta-feira somou o quinto jogo seguido sem ganhar na Premier League, ao perder em casa com o West Ham por 2-1.

Os Spurs até começaram da melhor forma, com Cristian Romero a inaugurar o marcador de cabeça aos 11 minutos após canto batido de forma exemplar pelo ex-Sporting Pedro Porro, mas os Hammers viraram o resultado na segunda parte.

Dois golos caricatos mas, ainda assim, golos com quaisquer outros. Depois de um remate ter feito carambola nos dois centrais do Tottenham, a bola sobrou para Jarrod Bowen que, isolado, rematou forte e colocado para o empate ao minuto 52.

Aos 74 minutos, Destiny Udogie mediu mal um atraso para Guglielmo Vicario. O guarda-redes dos Spurs ainda evitou que Jarrod Brown bisasse, mas a bola sobrou para James Ward-Prowse. O médio do West Ham acertou no poste, mas - coisas do destino - a bola voltou até ele para uma segunda oportunidade... que aproveitou.

Com este resultado - a quarta derrota nos últimos cinco jogos - o Tottenham mantém-se no 5.º lugar da Premier League com 27 pontos, menos três do que o campeão Manchester City e sete do que o líder Arsenal. O West Ham está no 9.º posto com 24 pontos.