Este domingo, o Tottenham somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer na Premier League (seis derrotas e um empate).

A disputar a 23.ª jornada do campeonato inglês, a turma de Ange Postecoglou voltou a perder na receção ao Leicester, por 2-1.

Apesar de um início positivo e um golo aos 33 minutos, autoria de Richarlison, assistido pelo ex-Sporting Pedro Porro.

Porém, o Leicester de Ruud van Nistelrooy reagiu e conseguiu chegar à vitória logo após o intervalo: Vardy empatou aos 46m e El Khannouss fez o 2-1 aos 50m, ambos assistidos por Bobby Decordova-Reid.

Com este resultado, o Leicester terminou uma série de oito (!) jogos sem vencer no campeonato e encontram-se em 17.º lugar, com 17. O Tottenham está em 15.º, com 25.

Fábio Carvalho vê do banco a vitória do Brentford

O português Fábio Carvalho, que somou apenas 90 minutos no último mês, voltou a não ser opção no triunfo do Brentford sobre o Crystal Palace (2-1).

A jogar como visitante, os Bees marcaram apenas na segunda parte, aos 66 e 80 minutos, através de Mbeumo e Schade, respetivamente. No lado do Crystal, o golo surgiu apenas aos 85 minutos, com o jovem de 19 anos Romain Esse a reduzir o marcador.

Com esta vitória, o Brentford afasta-se do Crystal Palace e está em 11.º, com 31 pontos. O Crystal segue logo atrás com 27 pontos.

Aston Villa e West Ham resgatam um ponto

Em Birmingham, o Aston Villa recebeu e empatou com o West Ham, por 1-1.

Jacob Ramsey, dos Villans, abriu o marcador aos seis minutos. Emerson empatou aos 70.

O Aston Villa segue em oitavo lugar, com 37 pontos. O West Ham está em 13.º, com 27.