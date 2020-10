O Tottenham divulgou os bastidores do primeiro dia de Vinícius como jogador do Tottenham, incluindo parte dos exames médicos do avançado emprestado pelo Benfica.

E nas imagens divulgadas, destaque para um momento bem-humorado, com Vinícius a mostrar aos médicos dos spurs as marcas que Vertonghen lhe deixou no corpo nos duelos que mantiveram nos treinos das águias.

O brasileiro arrancou muitos sorrisos aos clínicos, lembrando um jogador que passou várias épocas no Tottenham e que esta época se transferiu para o Benfica.