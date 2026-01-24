O West Ham de Nuno Espírito Santo continua a tentar ficar 'à tona'. Neste sábado, a formação londrina conseguiu uma vitória folgada sobre o Sunderland e somou três pontos importantes para a luta pela manutenção (3-1).

A vitória começou a ser desenhada cedo, na primeira parte. Summerville, que marca há três jogos seguidos, fez o primeiro deste jogo. Jarrod Bowen fez o segundo golo de grande penalidade.

O momento do jogo chegou aos 43 minutos, com um remate espantoso de Mateus Fernandes de fora da área. O internacional sub-21 luso jogou os noventa minutos e somou o terceiro golo desta temporada.

Bryan Brobbey ainda fez o golo de honra com assistência de Mukiele. Desta forma, o West Ham consegue 20 pontos, em 18.º lugar, a dois do Nottingham Forest, o seu antigo clube. O Sunderland fica com os mesmos 33, na décima posição.