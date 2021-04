Um golo no segundo minuto do tempo de compensação permitiu ao Wolverhampton vencer fora o Fulham (1-0) e voltar aos triunfos após cinco jogos sem ganhar para a Liga inglesa.

O ex-FC Porto Fábio Silva fez o passe que permitiu ao internacional espanhol Adama Traoré matar ao fome de vitórias dos Lobos, num jogo em que Nuno Espírito Santo apostou em cinco portugueses de início, mas viu-se privado de um deles pouco depois da meia-hora, quando Pedro Neto saiu lesionado e deu o lugar a João Moutinho, que se juntou a Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves e Daniel Podence.

Praticamente a fechar a primeira parte, os Wolves ainda fizeram a festa do golo, mas a cabeçada certeira de Willian José a passe de Podence foi invalidada pelo VAR, que descodificou um fora de jogo que nem as imagens televisivas ajudaram a esclarecer por completo.

A precisar de pontos, o Fulham teve bons momentos na segunda parte, rondou com perigo a baliza de Patrício, mas o Wolverhampton tinha uma carta na manga que lançou aos 78 minutos, quando Fábio Silva foi a jogo e assistiu Traoré para o golo decisivo.

Com este resultado, o Wolverhampton chega aos 38 pontos na Premier League. Já o Fulham continua na zona de despromoção com 26 pontos em 32 jogos, mais dois do que as equipas imeidatamente à frente na tabela e que estão à distância mínima de três pontos.