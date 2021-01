O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo chegou ao intervalo em Brighton a vencer por 3-1, mas foi incapaz de agarrar a boa vantagem. Permitiu dois golos aos Seagulls na segunda parte e só conseguiu levar um ponto para casa. Tudo isto com sete portugueses no onze inicial: Rui Patrício, Nelson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto, Vitinha e Fábio Silva. Os dois últimos foram substituídos no segundo tempo.



O Brighton até marcou primeiro por Aaron Connolly - abordagem tardia e deficiente de Rui Patrício -, mas daí em frente só deu Wolverhampton. Referimo-nos ao primeiro tempo, naturalmente. Roman Saiss empatou de cabeça, Daniel Burn fez autogolo após grande jogada de Pedro Neto e Rúben Neves fez de penálti o 3-1. Parecia ganho.



O futebol inglês é imprevisível, voraz e aos 15 segundos do segundo tempo João Moutinho fez penálti. Neal Maupay reduziu e a partir daí o Brighton começou o assalto à baliza dos Wolves. Depois de alguns sustos, o Brighton marcou por Lewis Dunk aos 70 minutos, após canto na direita.



O Wolverhampton é 12º e tem 22 pontos. O Brighton não ganha há nove jogos, tem 14 e é 17º na classificação da Premier League.

VÍDEO: o 1º golo do Wolverhampton em Brighton