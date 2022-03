Depois da goleada a meio da semana, frente ao Watford, o Wolverhampton de Bruno Lage voltou a vencer este domingo, em casa do Everton (1-0), em jogo da 29.ª jornada da Premier League.

Em Liverpool, Lage lançou três portugueses de início – José Sá, Rúben Neves e João Moutinho – e deixou outros cinco no banco – Toti Gomes, Chiquinho, Podence, Trincão e Fábio Silva.

Mas logo ao quarto de hora do jogo, o técnico foi forçado a mexer na equipa e pôs mais um jogador luso em campo: Podence substituiu o lesionado Hwang Hee-Chan – Trincão e Fábio Silva foram opção na segunda parte.

Depois de uma primeira parte sem grandes motivos de interesse junto das balizas, a etapa complementar abriu praticamente com o golo que acabou por ser decisivo. Aos 49 minutos, o aniversariante Rúben Neves cruzou para a área e Conor Coady, de cabeça, fez o 1-0.

Ora veja:

Em vantagem, os wolves conseguiram controlar o jogo – apenas Richarlison foi ameaçando aqui e ali a baliza de Sá – e até tiveram a tarefa facilitada, quando Kenny foi expulso do lado dos toffees – que contaram com André Gomes no banco.

Com este resultado, o Wolverhampton segue no sétimo lugar da Premier League, com 46 pontos. O Everton continua numa posição delicada, a 17.ª, com apenas 22 pontos.