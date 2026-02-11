O Manchester City recebeu e bateu esta quarta-feira o Fulham de Marco Silva por 3-0, numa partida a contar para a 26.ª ronda do Campeonato inglês.

A formação da casa contou com um trio português na equipa titular, com Matheus Nunes, Bernardo Silva e Rúben Dias a verem os citizens a chegar ao golo da vantagem aos 24 minutos. Matheus Nunes cruzou da direita, Tete procurou cortar a bola mas colocou-a na frente de Semenyo, que não vacilou na cara de Leno.

Apenas seis minutos depois, foi a vez do reforço vindo do Bournemouth dar o golo a Nico O'Reilly. Contra-ataque fulminante do Manchester City a terminar com um excelente passe de Semenyo para o jovem internacional inglês apontar o segundo do encontro.

O City estava por cima do jogo e só faltava o «suspeito do costume» fazer o gosto ao pé. Haaland (39m) não perdeu mais tempo e numa jogada simples, recebeu o passe de Foden e atirou rasteiro para o 3-0 final, para desespero de Marco Silva no banco dos cottagers.

Na segunda parte, o Manchester City geriu o resultado do encontro e as oportunidades que o Fulham foi tendo acabaram por esbarrar em Donnarruma, que se mostrou em bom plano.

Com este triunfo, o Manchester City mantém o segundo lugar da classificação, com 53 pontos, menos três que o líder Arsenal. Já o Fulham segue no 12.º posto, com 34 pontos conquistados.