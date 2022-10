O Arsenal venceu em casa o Tottenham por 3-1 num jogo se discutia a liderança da Liga inglesa.

Aos 20 minutos, Thomas Partey inaugurou o marcador no dérbi do norte de Londres através de um remate colocado de fora da área.

A vantagem dos Gunners não durou muito, já que aos 29 minutos Gabriel Magalhães rasteirou Richarlison na área e Harry Kane aproveitou a oportunidade da marca dos 11 metros para marcar ao rival pela 14.ª vez na carreira e anotar o 100.º golo fora de casa de casa da Premier League, um registo inédito para um jogador na história da prova.

Praticamente a abrir a segunda parte, Gabriel Jesus aproveitou uma defesa incompleta de Lloris a um remate de Saka e a posterior hesitação de Romero para recolocar o Arsenal na frente do marcador.

Aos 62 minutos, a tendência do jogo ficou ainda mais vincada, quando Emerson foi expulso após uma entrada duríssima sobre o compatriota Gabriel Martinelli.

Em superioridade numérica, o Arsenal ficou ainda mais confortável quando aos 67m Xhaka ampliou para 3-1 e fixou o resultado final.

Depois disso, o ex-FC Porto Fábio Vieira foi a jogo para cumprir os últimos dez minutos de um início de tarde de glória para a equipa de Mikel Arteta, que nega a liderança ao rival Tottenham e segue no primeiro lugar, agora com 21 pontos, mais quatro do que o rival do norte de Londres.