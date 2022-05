Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo estiveram em destaque no regresso do Manchester United às vitórias (3-0) após duas derrotas e um empate nos últimos três jogos para a Premier League.

Diante do Brentford, o médio inaugurou o marcador aos 9 minutos e assinou o 50.º golo com a camisola do United, já depois de Cristiano Ronaldo ter beneficiado de uma grande oportunidade para marcar a passe de Diogo Dalot, um dos três portugueses titulares nos red devils.

Já perto do intervalo, Ronaldo ainda celebrou o 2-0, anulado posteriormente pelo VAR por fora de jogo.

Não foi aí, foi à passagem da hora de jogo. Ronaldo ganhou uma dividida, entrou na área e foi carregado pelas costas. Penálti que o próprio cobrou e transformou no 24.º golo pelo Man United nesta época, 18.º na Liga inglesa.

Aos 72 minutos, Varane também marcou, a passe de Alex Telles e fixou o resultado em 3-0 numa noite de tranquilidade e (para variar) de bom futebol no cair do pano em Old Trafford na época 2021/22.

O Manchester United está no 6.º lugar da Premier League com 58 pontos e com o acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões altamente comprometido.