VÍDEOS: cantos dão vitória nos descontos ao Arsenal sobre o Newcastle
Gabriel Magalhães marcou o golo da vitória, Gyökeres foi titular mas ficou em branco
Gabriel Magalhães marcou o golo da vitória, Gyökeres foi titular mas ficou em branco
O Arsenal de Gyökeres venceu este domingo com o Newcastle 2-1 numa partida a contar para a sexta jornada da Liga inglesa.
O avançado sueco ex-Sporting foi titular na equipa de Arteta e aos 14 minutos tudo indicava que tinha conquistado uma grande penalidade para os gunners, no entanto, o lance foi posteriormente analisado pelo VAR e anulado.
Aos 34 minutos, foi a vez de o Newcastle usar o «veneno do Arsenal» contra eles próprios: um golo de canto. Woltemade saltou mais alto que todos e cabeceou para o fundo das redes.
Já perto do final o Arsenal respondeu, e de que maneira por intermédio... de dois cantos. Primeiro, uma jogada estudada dos gunners e Merino (85m) a cabecear para o empate no encontro.
Aos 90+6m, nova bola parrada e foi a vez de Gabriel Magalhães atirar para o fundo das redes e completar a reviravolta no marcador.
Com este resultado, o Arsenal sobe ao segundo lugar com 13 pontos conquistados, mais sete que o Newcastle, no 15.º posto.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?