VÍDEOS: Haaland bisa no triunfo do Manchester City frente ao Bournemouth
Equipa de Guardiola regressa aos triunfos e sobe ao segundo lugar da Premier League
O Manchester City venceu este sábado o Bournemouth por 3-1, em jogo da décima jornada do campeonato inglês.
Logo aos dois minutos, os cherries chegaram a festejar, mas o tento de Eli Junior Kroupi foi anulado por fora de jogo.
O City respondeu com autoridade e abriu o marcador aos 17 minutos, quando Rayan Cherki com um excelente cabeceamento, isolou Haaland. O norueguês percorreu meio-campo com a bola e finalizou sem dar qualquer hipótese a Petrovic.
O empate surgiu aos 25 minutos, num lance de bola parada. Após um canto, Tyler Adams aproveitou um ressalto e atirou para dentro da baliza, com Donnarumma a ficar muito mal na fotografia. O árbitro Anthony Taylor ainda foi ao VAR verificar possível falta na jogada, mas acabou por validar o golo.
Pouco depois, foi a vez do Manchester City reclamar grande penalidade, mas, após nova intervenção do VAR, Taylor manteve a decisão inicial: sem penálti.
Aos 33 minutos, o Man. City voltou à carga. Rayan Cherki, novamente em destaque, voltou a assistir Haaland, que ultrapassou o guarda-redes adversário para fazer o 2-1, bisando na partida.
Na segunda parte, o guarda-redes Petrovic ainda manteve o Bournemouth na discussão com várias defesas de qualidade, mas aos 60 minutos, Nico O’Reilly decidiu o jogo. O jovem médio inglês protagonizou uma excelente jogada individual, entrou na área e finalizou com classe para o 3-1 final.
Com este triunfo, o Manchester City sobe provisoriamente ao segundo lugar da classificação, com 19 pontos, enquanto o Bournemouth desce para o quarto posto, com 18.