VÍDEOS: Jiménez marca, mas Fulham de Marco Silva é derrotado pelo Aston Villa
Avançado ex-Benfica acabou por sair por lesão pouco depois no desaire por 3-1
Avançado ex-Benfica acabou por sair por lesão pouco depois no desaire por 3-1
O Fulham, de Marco Silva, foi derrotado este domingo por 3-1 frente ao Aston Villa num encontro a contar para a sexta ronda da Liga inglesa.
A equipa do português começou a todo o gás e foi da cabeça do ex-Benfica Raúl Jiménez (3m) que o Fulham conseguiu abrir o marcador.
Canto batido por Lukic e o mexicano a atirar para o fundo das redes. No entanto, não foi um dia de sorte para o avançado de 34 anos, pois pouco depois acabou por sair lesionado.
Antes do intervalo o Aston Villa conseguiu reagir e com um golaço. Passe magistral de Lucas Digne a isolar Watkins, com o avançado inglês a fazer um chapéu perfeito a Leno.
Na segunda parte foi a equipa da casa a entrar melhor e em dois minutos, dois golos resolveram o encontro. McGinn (49m) e Buendia (51m) acabaram com as esperanças de Marco Silva no assalto ao pódio.
Com esta derrota os toffees caem para o 10.º posto da classificação com oito pontos, mais dois que o Aston Villa que venceu pela primeira vez na competição e ocupa o 16.º lugar.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?