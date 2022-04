O Liverpool goleou em casa o Manchester United por 4-0 e garantiu que vai passar pelo menos 24 horas na liderança da Premier League enquanto aguarda pela resposta do Manchester City, que só entra em campo na quarta-feira à noite na receção ao Brighton & Hove Albion.

Diogo Dalot e Bruno Fernandes foram titulares nos red devils, Jota foi a jogo na segunda parte, quando a equipa de Klopp já vencia por 3-0.

O ex-FC Porto Luis Díaz começou a construir o triunfo fácil logo aos 5 minutos. Sadio Mané baixou até ao meio-campo e lançou a velocidade de Mohamed Salah, que cruzou para o golo fácil do colombiano na pequena-área.

Anfield estava em êxtase, mas dois minutos depois não esqueceu o que estava protocolado e aos 7 minutos prestou homenagem a Cristiano Ronaldo. Num momento de tremenda comunhão adeptos das duas equipas aplaudiram o avançado português, ausente do jogo por estar de luto, durante um minuto e Anfield dedicou-lhe a canção «You'll Never Walk Alone» (nunca caminharás sozinho).

O 2-0 chegou aos 22 minutos, num momento de futebol vertiginoso ao primeiro toque, com Mané a furar a defesa do United com mais um passe para Salah e o egípcio a marcar. Por essa altura, o Manchester United já estava órfão de Paul Pogba, que saiu lesionado aos 10 minutos.

Na primeira parte, o domínio do Liverpool foi gigantesco. Sufocado, o Manchester United completou os 45 minutos iniciais com apenas 22 por cento de posse de bola. E, no fundo, com um resultado que até pecava por escasso face à superioridade dos da casa.

Na segunda parte, Mané fez o 30 aos 68 minutos a passe de Díaz. Diogo Jota foi a jogo aos 70 minutos (para o lugar de Díaz) e assistiu Salah para o 4-0 na reta final. O avançado egípcio tornou-se no primeiro jogador da história a marcar cinco golos ao Manchester United numa edição da Premier League.