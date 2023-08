O Chelsea e o Liverpool empataram a um golo na jornada inaugural da Premier League.

Com Diogo Jota a titular, os Reds entraram melhor e adiantaram-se no marcador aos 18 minutos por intermédio do ex-FC Porto Luis Díaz, já depois de Mohamed Salah ter acertado no ferro dos londrinos.

Muito superior aos Blues, que tiveram o ex-Benfica Enzo Fernández no onze, o Liverpool parecia a caminho de uma vitória contundente, mas depois da meia-hora, altura em que Salah viu o 2-0 ser-lhe anulado pelo VAR, o conjunto de Mauricio Pochettino cresceu no jogo.

Aos 37 minutos, o reforço Disasi empatou numa jogada de insistência e pouco depois Chilwell assinou a reviravolta, mas o VAR descortinou um fora de jogo e repôs a igualdade.

O jogo continuou animado na segunda parte e tanto Chelsea como Liverpool tiveram oportunidades para vencer. Alisson negou em pelo menos duas ocasiões e Darwin, lançado aos 66 minutos para o lugar de Jota, esteve muito perto de dar a vitória aos visitantes já em tempo de compensação.