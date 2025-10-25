VÍDEOS: Manchester United «mete a terceira» e vence o Brighton
Vitória por 4-2 sobre os «seagulls» confirma a melhor série no campeonato de Amorim à frente da equipa
O Manchester United venceu este sábado o Brighton por 4-2, num encontro a contar para a nona jornada da liga inglesa.
A equipa de Ruben Amorim vinha de dois triunfos para a competição e voltou a entrar da melhor forma no encontro frente aos seagulls. Com Bruno Fernandes e Diogo Dalot na equipa titular, em dez minutos, os red devils marcaram dois golos, primeiro por Matheus Cunha com um excelente remate colocado abriu o marcador.
Depois, foi a vez de Casemiro, à lei da bomba a dilatar a vantagem. Verbruggen foi enganado pelo desvio da bola em Ayari e nada pôde fazer ao remate do médio brasileiro.
Na segunda parte, a equipa do técnico português voltou a estar por cima e aos 60 minutos, um golo fabricado por reforços. Sesko colocou a bola em Mbeumo e o camaronês rematou forte para o terceiro do encontro.
O resultado parecia feito, mas o Brighton reagiu. Welbeck (74m) na sequência de um livre, marcou um golaço para reduzir a desvantagem. Kostoulas (90+2m) ainda assustou o Man. United com novo golo dos seagulls já perto do final do encontro.
No entanto, Mbeumo (90+7m) sossegou os adeptos do Man. United, bem como Ruben Amorim, com novo tento no último minuto do tempo de compensação.
Com este resultado, o Man. United chega aos três triunfos consecutivos na liga inglesa, o melhor registo de Ruben Amorim desde que chegou a «terras de Sua Majestade», e senta-se no quarto lugar com 16 pontos conquistados. Já o Brighton segue no 12.º posto com 12 pontos.