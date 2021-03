O Manchester United caiu com estrondo nos quartos de final da Taça de Inglaterra, ao ser derrotado fora pelo Leicester por 3-1.

Bruno Fernandes começou o jogo no banco de suplentes e foi de lá que viu a passividade dos companheiros que acabaria por estar na base do adeus dos Red Devils à competição de futebol mais antiga do Mundo.

Aos 24 minutos, Fred entregou a bola a Kelechi Iheanacho ao tentar atrasar para o guarda-redes. O jogador em melhor forma do Leicester contornou Dean Henderson e assinou o 1-0 para os Foxes.

Ao minuto 38, Mason Greenwood empatou a passe de Paul Pogba.

Com o resultado claramente em aberto, Solskjaer continuou a guardar Bruno Fernandes e só o colocou em campo depois de Youri Tielemans recolocar o Leicester na frente do marcador. Aos 52 minutos, recebeu no corredor central, beneficiou da passividade alheia para galgar metros e disparou depois para o fundo das redes.

O treinador dos Red Devils demorou 12 (!) minutos para reagir ao golpe e só aos 64 fez entrar Bruno Fernandes. Bruno, McTominay, Luke Shaw e Cavani, todos na mesma altura.

O Manchester United passou a ter mais bola, mas voltou a comprometer no trabalho defensivo. Albrighton levantou um livre lateral para o segundo poste, onde Iheanacho estava esquecido para fazer o 3-1 com um desvio de cabeça: sétimo golo do internacional nigeriano nos últimos quatro jogos. IM-PA-RÁ-VEL!

Ao fim de 39 anos, o Leicester volta a chegar às meias-finais da Taça de Inglaterra, uma competição que nunca conseguiu vencer. Segue-se o Southampton no caminho para Wembley. A outra meia-final vai opor Chelsea e Manchester City.