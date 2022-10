Com Cristiano Ronaldo, Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, o Manchester United venceu em casa o West Ham por 1-0 e ascendeu ao 5.º lugar da Liga inglesa.

Depois de ter ficado de fora do clássico com o Chelsea há uma semana após a polémica no jogo com o Tottenham, Ronaldo já tinha regressado à equipa diante do Sheriff e neste domingo manteve-se entre as opções iniciais de Erik Ten Hag. Foi a primeira vez que foi cumpriu os 90 minutos em dois jogos seguidos nesta temporada.

O único golo do jogo acabou por ser marcado por Marcus Rashford (38m), ele que apontou o 100 golo oficial com a camisola dos Red Devils: é o primeiro a atingir esta marca desde Wayne Rooney em 2009.

O Man United teve oportunidades para «matar» o jogo - Fred atirou de cabeça ao poste esquerdo aos 86 minutos - mas o West Ham acabou por ser a equipa mais perigosa na reta final. David De Gea fechou a baliza dos Red Devils com enormes defesas e no fim acabou abraçado pelos companheiros de equipa.