Jamie Redknapp, antigo médio que se destacou na década de 90 ao serviço do Liverpool e foi 17 vezes internacional por Inglaterra, considerou que o Fulham acertou em cheio na contratação de João Palhinha ao Sporting no verão de 2022.

«Ele foi uma contratação brilhante. Vinte milhões. Ele tem um verdadeiro conhecimento do jogo e sabe sempre onde devia estar. Escolhe bem o passe a fazer e tem uma excelente presença. Foi uma contratação fantástica do Fulham», disse o também comentador da Sky Sports Premier League no mesmo programa.

Recorde-se que o Fulham pagou ao Sporting 20 milhões de euros pelo passe do médio internacional português, numa transferência que podia render aos cofres da SAD leonina mais €2M em função de variáveis. Os leões ficaram ainda com direito a 10 por cento de uma mais-valia proveniente de uma futura venda.

João Palhinha é titular indiscutível na equipa de Marco Silva e tem-se destacado pela capacidade de desarme que faz dele o líder da Premier League nesta estatística, com 122 desarmes, mais 31 do que Moisés Caicedo (Brighton & Hove Albion), o segundo da lista.