Vítor Pereira assumiu esta quarta-feira que é um dos nomes em cima da mesa para suceder a Rafa Benítez e assumir o comando técnico do Everton.

Em declarações à Sky Sports, o antigo treinador do FC Porto revelou que já foi a várias entrevistas com diferentes membros da administração dos toffees e que agora espera uma decisão.

«Tive algumas entrevistas, com diferentes pessoas. Falámos sobre tudo, dei-lhes o meu ponto de vista sobre o clube, o que eu penso sobre a equipa. Eles ficaram entusiasmados com o que eu lhes propus. Um jogo intenso, pressionante, com muita posse de bola. Precisamos de dar confiança aos jogadores, de aproximar a equipa destes adeptos fantásticos, e foi isso que eu propus», começou por dizer.

«Eles têm outros candidatos e agora está na altura das decisões. Não me disseram que eu não era o eleito. Disseram-me para esperar pela decisão e para estar calmo, que estão gratos pelas entrevistas», prosseguiu.

Depois, o técnico português foi confrontado com os protestos dos adeptos do clube de Liverpool, que assumiram que não o querem à frente da equipa, mas sim Frank Lampard. «Na minha opinião, algumas das críticas não são para mim. Não me conhecem, não conhecem o meu trabalho, não me conhecem como pessoa, o meu currículo… trabalhei em muitos países, em diferentes clubes, em diferentes níveis e conseguimos vários títulos. Não se pode julgar alguém antes de começar a trabalhar.»

«Mas eu percebo o sentimento dos adeptos, nos últimos anos o clube não teve bons resultado e é normal que não estejam felizes. Mas estou entusiasmado para oferecer bom futebol aos adeptos, esse é o meu objetivo», concluiu.