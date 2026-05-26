Vítor Pereira chegou ao Nottingham Forest numa fase delicada da temporada e deixou uma marca evidente nas últimas 12 jornadas da Premier League.

O técnico português somou 17 pontos nesse período, com uma média de 1,42 por jogo, números superiores ao registo acumulado pelos três treinadores anteriores do Forest em 2025/26, que tinham conseguido 27 pontos e uma média de 1,04 por encontro.

A diferença sentiu-se sobretudo na produção ofensiva. Com Vítor Pereira no banco, o Forest marcou 23 golos em 12 jornadas, registo que, nesse período, igualou o do Manchester City no topo da Premier League.

A equipa melhorou também na diferença de golos (dez golos positivos, a segunda melhor da liga nesse ciclo) e mostrou maior consistência nas bolas paradas, com cinco golos marcados e apenas um sofrido nesse capítulo.

Os números ajudam a perceber o impacto do português em Nottingham. Antes da sua chegada, o Forest ocupava o 17.º lugar considerando apenas o rendimento dos treinadores anteriores e era o 19.º pior ataque da prova, com apenas 25 golos marcados.

A reta final de Vítor Pereira não chegou para mudar por completo o rumo da época, mas devolveu competitividade à equipa e deixou indicações positivas para 2026/27, com o treinador português a ganhar crédito junto dos adeptos.