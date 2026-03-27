Vítor Pereira distinguido por Ferguson após o triunfo frente ao Tottenham
Treinador português recebeu o prémio de melhor desempenho da semana na Premier League
Vítor Pereira foi distinguido com o prémio de melhor desempenho semanal atribuído pela League Managers Association, na sequência da vitória do Nottingham Forest frente ao Tottenham (3-0).
A equipa orientada pelo técnico português somou um triunfo convincente em Londres, com golos de Igor Jesus, Morgan Gibbs-White e Taiwo Awoniyi, um resultado que permitiu subir na tabela e ultrapassar precisamente os spurs.
O prémio, decidido por um painel que inclui nomes como Alex Ferguson, reconheceu o impacto da exibição do Forest na 31.ª jornada.
