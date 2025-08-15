A Premier League começa esta sexta-feira e os Wolves de Vítor Pereira já sabem que não vão poder contar com Nélson Semedo que saiu neste mercado de verão. O técnico luso assumiu a importância do lateral n a última época, descrevendo o capitão como um elemento fundamental dentro e fora de campo.

«O Nélson era a minha extensão dentro do campo e no balneário. Foi sempre, desde o primeiro dia, aquele jogador pronto para me ajudar, para unir o grupo e filtrar pequenos conflitos. É uma perda grande como jogador e, fundamentalmente, na liderança também», sublinhou o treinador no programa The Premier Pub da DAZN.

A época de 2024/25 começou de forma atribulada, mas conheceu uma reviravolta após a chegada de Vítor Pereira. Quem o diz é Toti Gomes que destacou a coragem do treinador ao aceitar o desafio numa altura complicada.

«Desde o momento que ele chegou, as coisas melhoraram. Não tínhamos começado da melhor maneira, mas depois da mudança de treinador, tudo começou a melhorar. O mister implementou as ideias dele e fez-nos acreditar que era possível sair daquela situação difícil. Respeitámo-lo muito por isso e acabámos a época como queríamos», afirmou o internacional português.

Com o arranque de uma nova temporada, Toti Gomes mantém o foco no clube, mas com um objetivo claro no horizonte: o regresso à Seleção Nacional e a presença no próximo Mundial.

«Sei que vou voltar. É continuar a trabalhar, com os pés bem assentes na terra. Há muito caminho pela frente ainda. Mas estou com os pés bem assentes na terra e é continuar a trabalhar para poder voltar lá. Sempre apoiei os colegas que estão lá e fico feliz pelo sucesso deles», disse o central, que continua a alimentar a ambição de representar Portugal ao mais alto nível.