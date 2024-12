Vítor Pereira, treinador do Wolverhampton, em declarações ao programa Match of the Day da BBC comentou a vitória por 2-0 frente ao Man. United de Ruben Amorim.

«Muito feliz por fazer os adeptos felizes e por ver o verdadeiro espírito desta equipa», começou por dizer Vítor Pereira.

Sobre a sua chegada a Inglaterra, que conta já com duas vitórias consecutivas sem sofrer golos, algo que não acontecia desde janeiro aos wolves, o treinador de 56 anos acredita que a confiança é a chave para o sucesso.

«Um homem com confiança pode fazer muitas coisas boas. Se não tiver confiança em si próprio, será um problema porque não pode expressar o poder que tem dentro de si. Neste momento, penso que a equipa está feliz. A energia é positiva. Em situações tácticas, progredimos um pouco. Penso que a equipa o demonstrou. Os jogadores têm qualidade.»

O jogo com o United ficou marcado pela expulsão de Bruno Fernandes. O treinador do Wolverhampton garante que prefere jogar de igual para igual.

«Gosto de jogar 11 contra 11 e aprecio muito o Bruno Fernandes. Mas isto é futebol. Temos de manter o nosso equilíbrio emocional em campo e, depois, sentimos que era o nosso momento para marcar. Eles mostraram que queriam ganhar o jogo. Não só para empatar, mas para ganhar o jogo.»

Foi o primeiro jogo e a primeira vitória em casa para Vítor Pereira. O técnico reconhece o quão difícil é vencer na Liga inglesa, mas garantiu que a equipa vai querer sempre competir.

«Isto é fantástico. Os adeptos são fantásticos. A Premier League é a melhor do mundo, na minha opinião, e sentimos uma energia diferente. É como se quisesse desfrutar de mais um jogo. Sei que não é possível ganhar sempre, mas quero ver a minha equipa a desfrutar da competição até ao último minuto», concluiu.

Veja aqui as declarações de Vítor Pereira em exclusivo à DAZN após a vitória frente ao Man. United: