Hatice Cengiz, que estava noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi, assassinado em 2018, no interior do consulado da Arábia Saudita em Istambul, manifestou-se agora indignada com a venda do Newcastle a um fundo saudita.

A antiga companheira de Khashoggi, de origem turca, manifesta-se «chocada» e classifica com uma «vergonha para o Newcastle e para futebol inglês» a venda do clube de St. James Park a consórcio saudita.

«Estou muito triste. Parece que o dinheiro é mais importante do que qualquer coisa nesta vida», destacou Hatice Cengiz, em declarações à Sky News, recordando que o fundo saudita é supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, implicado na morte do seu noivo.

«Onde estão os valores? Onde estão os direitos humanos? A responsabilidade e a justiça para todos? Parte-me o coração ter de lembrar o Ocidente desses valores», expressou à Sky News.

A Amnistia internacional também já tinha criticado a transação acusando a Premier League de permitir que pessoas «implicadas na violação dos direitos humanos entrem no futebol inglês só porque têm dinheiro».