O Liverpool perdeu surpreendentemente em Watford por 3-0 e, assim, desperdiçou a oportunidade de igualar a histórica série de 49 vitórias consecutivas do Arsenal na liga inglesa.

No final do jogo, os gunners reagiram com alívio por ver interrompida a fabulosa série de 44 vitórias da equipa de Jürgen Klopp.

«Phew...», que se pode traduzir para «ufa», escreveu o clube londrino na sua conta oficial no Twitter.