Wayne Rooney é o novo treinador do Derby County, agora de forma definitiva, depois de em novembro ter assumido o cargo de forma interina, substituindo Cocu.

O antigo internacional inglês, de 35 anos, conseguiu levar a equipa a quatro vitórias e três empates, em nove jogos, enquanto treinador interino.

Ronney assinou por duas épocas e meia pelo clube que é o atual 22.º classificado do Championship, com os mesmos 19 pontos do Sheffield Utd, primeira equipa acima da linha de água.

Esta época, o antigo avançado ainda fez 11 jogos, marcando um golo.