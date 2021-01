O West Bromwich Albion anunciou a contratação do experiente guarda-redes Andy Lonergan que assinou um contrato de curta duração até ao final da corrente temporada.

Lonergan, de 37 anos, soma mais de quatrocentos jogos nas ligas profissionais acumulados enquanto representou clubes como Preston North End, Leeds United, Bolton ou Fulham.

O reforço já está inscrito e pode estrear-se já este sábado em jogo da Taça de Inglaterra frente ao Blackpool.

Experienced goalkeeper Andy Lonergan has joined us on a short-term deal 🧤