O West Ham anunciou este domingo que Michail Antonio foi submetido a uma intervenção cirúrgica para debelar uma fratura numa perna, na sequência do aparatoso acidente que o avançado sofreu na véspera na zona de Essex.

O clube informa ainda que o jogador vai ficar sob observação nos próximos dias, sem mais esclarecimentos em relação ao estado de saúde do jogador.

No mesmo comunicado, o clube londrino agradece as muitas mensagens de apoio que tem recebido nas últimas horas. «Toda a gente no clube deseja a Michail uma rápida recuperação e agradece à família do futebol em geral pelo enorme apoio que tem sido demonstrado desde a notícia de ontem», lê-se no comunicado.

O clube agradece ainda às equipas médicas que prestaram os primeiros socorros ao jogador, ainda ano local do acidente, tal como à equipa hospitalar que têm estado a apoiar Michail Antonio.