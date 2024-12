O West Ham informa que Michail Antonio está numa condição estável depois do avançado ter sido conduzido para o hospital na sequência de um aparatoso acidente de carro na zona de Essex.

O clube londrino, numa publicação nas redes sociais, adianta que o jogador está consciente e comunicativo, mas está sob observação num hospital de Londres.

O clube fala ainda num «momento difícil» e pede que todos respeitem Michail Antonio e a sua família neste momento de consternação.

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.



Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost 🙏 pic.twitter.com/zDhPkJcc4H