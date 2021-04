O West Ham está a fazer um dos melhores campeonatos da história e este domingo derrotou o Leicester por 3-2 em Londres. O resultado deixa os foxes com apenas um ponto de vantagem sobre os hammers na luta pelo terceiro lugar da Premier League.



Aos 48 minutos, o West Ham já vencia por 3-0. Jesse Lingard bisou e Jarrod Bowen aumentou a vantagem logo na fase inicial do segundo tempo. O jogo parecia decidido - estava, de facto -, mas um bis de Kelechi Ihanacho levantou algumas dúvidas nos últimos minutos.



Ricardo Pereira fez os 90 minutos no lado direito do 3x4x1x2 do Leicester e ofereceu o primeiro golo do Leicester a Ihanacho. Ricardo está a voltar a jogar de forma consistente depois de uma longa ausência por lesão.



No outro jogo da tarde, o Burnley perdeu 1-2 na receção ao Newcastle, jogo muito importante na luta pela manutenção.