Wilfried Zaha manifestou-se surpreendido com a entrevista de Jean-Philippe Mateta, na qual o ponta-de-lança francês referiu que o extremo costa-marfinense e outros colegas de equipa do Crystal Palace gozaram com ele, pelo facto de ter expressado o sonho de jogar pela seleção francesa o que veio a acontecer.

«No Crystal Palace, logo no início, quando nem sequer jogava, falei sobre a seleção francesa no balneário e tinha colegas como o Wilfried Zaha a rirem-se. Disseram-me que era louco por pensar na seleção francesa quando nem jogava no Crystal Palace, mas respondi que era esse o meu objetivo e que só precisava de jogar para mostrar o que valia», afirmou Mateta.

O avançado, de 28 anos, concretizou o sonho de representar a seleção francesa, na vitória por 3-0 sobre o Azerbaijão, a 10 de outubro, tendo marcado depois, no empate a dois golos contra a Islândia, cumprindo assim o objetivo que disse ter sido motivo de troça.

Em resposta, Zaha afirmou estar «indignado» e que pretende esclarecer o episódio com o antigo colega na equipa londrina. «Estou indignado. Tenho de esclarecer esta situação com o Mateta. Porque ele não quer fazê-lo. Falei com ele e ele não quer, está confortável com isso. Isto só me mostra que, durante todo o tempo em que representei o Crystal Palace, quem me observava, claramente não estava feliz por mim», explicou.

«Porque nunca fiz ninguém sentir-se mal. Nunca... toda a gente me conhece. Só em campo, quando estou mais emotivo e tudo isso. Mas nunca intimidaria alguém, nem diria que alguém não vai conseguir aqui ou que não vai conseguir de todo, nada disso. É revoltante ver alguém que eu considerava amigo fazer isto», acrescentou.

Zaha e Mateta partilharam o balneário do Crystal Palace durante duas épocas e meia, antes de o internacional marfinense se transferir para o Galatasaray, no verão de 2023.