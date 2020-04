Willian está em final de contrato com o Chelsea e, em entrevista à Fox Sports brasileira, o internacional brasileiro revela que será muito difícil renovar contrato com o clube de Stamford Bridge.

«Todos sabem que meu contrato termina em poucos meses e que a renovação é algo difícil de acontecer. Eu acho que será bem difícil renovar, pois o Chelsea ofereceu-me dois anos. Eu pedi três e acabou aí, não conversamos, não negociamos nunca mais», revela o avançado de 31 anos.

Apesar de tudo, Willian, que está no Chelsea desde 2013, já tinha manifestado disponibilidade para jogar pelos Blues, mesmo depois do final do vínculo contratual, caso a Premier League seja retomada.