Não é todos os dias que podemos ter a oportunidade de falar com os nossos ídolos, mas Gnonto pôde cumprir um sonho quando representava a Itália e participou na Finalíssima contra a Argentina em 2022.

No entanto, não se pode dizer que o jogador italiano aproveitou da melhor forma a ocasião.

Em declarações à Sky Sports, Gnonto recordou aquele jogo em Wembley e afirmou que teve receio de falar com Messi.

«Jogámos em Wembley, mas eu não consegui falar com ele porque estava demasiado assustado! Não me conseguia mexer», começou por dizer o jogador de 21 anos.

«Vejo muito futebol e tento aprender algo novo com toda a gente, seja com o meu pai ou com qualquer outra pessoa do futebol. Mas o Messi foi o meu ídolo enquanto crescia. Via sempre os seus vídeos e tentava reproduzir o que ele estava a fazer», atirou Gnonto.