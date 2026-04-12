Wilshere vence primeiro título como técnico com «ajuda» da secretaria
Ex-internacional inglês venceu a EFL Trophy já depois de ter sido eliminado nos «oitavos»
Jack Wilshere venceu este domingo o primeiro título na carreira de treinador principal, depois de conquistar o EFL Trophy. O facto curioso é que antigo internacional inglês consegui-o já depois de ter sido eliminado nos «oitavos».
Após uma carreira de jogador maioritariamente no Arsenal, o médio pendurou as botas em 2022. Começou, como técnico, nas camadas jovens dos gunners.
Em outubro assumiu o Luton Town, do terceiro escalão inglês. Relativamente ao EFL Trophy, a formação de Wilshere acabou por ser derrotada (2-1) nos oitavos-de-final frente ao Swindon Town.
Porém, a equipa do quarto escalão inglês utilizou dois jogadores de forma irregular. Assim, o Luton Town acabou por vencer (3-0) na secretaria.
A equipa de Wilshere bateu o Plymouth (2-1) nos «quartos» e Northampton (2-1) nas «meias». Este domingo, na final, o Luton bateu o Stockport por 3-1 em Wembley.
O golo de Lawrence (22m) e o bis de Wells (39m e 90+1m) deram o triunfo ao Luton Town. Adama Sidibeu (11m) marcou pelo Stockport.
Deste modo, Wilshere vence assim o primeiro título na carreira de treinador, apenas ao 38.ª jogo. No campeonato, a equipa do inglês está em décimo com 61 pontos – a seis dos lugares de play-off de acesso ao Championship.
WE ARE LUTON TOWN 🧡 pic.twitter.com/73NkdDoZi1— Luton Town FC (@LutonTown) April 12, 2026